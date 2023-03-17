У всего есть предел: на Западе заканчиваются ресурсы для помощи режиму в Киеве

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Украинские боевики тратят слишком большое количество снарядов

Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

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Особенно катастрофичная для украинских боевиков ситуация складывается под Артемовском.

Крайне неблагоприятная для Киева ситуация складывается под Артемовском. Об этом пишет The New York Times.

Источники издания в Вашингтоне жалуются, что украинцы теряют в боях за небольшой город своих лучших солдат и тратят огромное количество снарядов. Даже из Пентагона призывают Киев снизить интенсивность боев.

А нынешние поставки оружия Украине один из собеседников издания назвал «последней попыткой», добавив, что уже и запасов НАТО не хватает, чтобы удовлетворять запросы Зеленского.

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