У всего есть предел: на Западе заканчиваются ресурсы для помощи режиму в Киеве
Украинские боевики тратят слишком большое количество снарядов
Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru
Особенно катастрофичная для украинских боевиков ситуация складывается под Артемовском.
Крайне неблагоприятная для Киева ситуация складывается под Артемовском. Об этом пишет The New York Times.
Источники издания в Вашингтоне жалуются, что украинцы теряют в боях за небольшой город своих лучших солдат и тратят огромное количество снарядов. Даже из Пентагона призывают Киев снизить интенсивность боев.
А нынешние поставки оружия Украине один из собеседников издания назвал «последней попыткой», добавив, что уже и запасов НАТО не хватает, чтобы удовлетворять запросы Зеленского.
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