Большое противостояние XXI века: что означают имена Кейт и Меган?

Имена тесно связаны с нумерологией. Что таят в себе особы высшего общества?

Журналисты изучили значение имен принцессы Уэльской Кейт Миддлтон и герцогини Сассекской Меган Маркл. Исследование провел StarHit.ru. Имя Кэтрин означает «чистая», впрочем, как и Екатерина «непорочная». Вариант Кэтрин более старомодный и он нравится самой принцессе больше, нежели новомодный Кейт. Имя популярно для королевских особ и принадлежит святым, к примеру, Кэтрин Александрийской. Оно пользуется спросом и у простых людей. Нумерологи отмечают, что Кэтрин — это двойка, которую описывают следующим образом:

тактичная;

чувствительная;

влиятельная;

интуитивная;

поддерживающая;

эмпатичная;

умеющая слушать.

У «двоек» огромный запас терпения, они могут изучать ситуации разносторонне, в том числе, решая конфликтные. Держат чувства и мысли в себе, пряча от других, но вместе с тем эмоциональны. Отличаются нежностью и немного ленью.

Кроме того, Кэтрин являются мечтательными и чуть наивными, порой ставя значительные цели и впадая в депрессию, если не достигли их.

У имени Меган имеется целая этимологическая цепочка. Таким образом Megan произошло от Meg, а Meg, в свою очередь, от Margaret. Последнее же переродилось от греческого Margarites «жемчужина».

С точки зрения нумерологии, Меган относится к четверке с вытекающим набором:

стабильная;

спокойная;

домашняя;

послушная;

логичная;

активная;

организованная;

ответственная

«Четверки» обладают практичностью и надежностью, реалисты, отвергающие фантазию. Ценят верность и семью. Решительность, воля, харизма и оптимизм — это про них. Женщины с «четверкой» в имени трудолюбивы, но не переносят скуку и рутину, добиваются любых целей.

Итого: первая сама нежность и наивность, а вторая — волевая активная реалистка. Ранее 5-tv.ru писал о том, чем Кейт Миддлтон испугала фанатов.