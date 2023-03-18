Большое противостояние XXI века: что означают имена Кейт и Меган?

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 52

StarHit: женщины с именем Меган реалистки, а Кейт — наивные

Большое противостояние XXI века: что означают имена Кейт и Меган?

Фото: www.globallookpress.com / Paul Marriott, via www.imago-ima

Читайте нас в: Дзен Новости

Имена тесно связаны с нумерологией. Что таят в себе особы высшего общества?

Журналисты изучили значение имен принцессы Уэльской Кейт Миддлтон и герцогини Сассекской Меган Маркл. Исследование провел StarHit.ru. Имя Кэтрин означает «чистая», впрочем, как и Екатерина «непорочная». Вариант Кэтрин более старомодный и он нравится самой принцессе больше, нежели новомодный Кейт. Имя популярно для королевских особ и принадлежит святым, к примеру, Кэтрин Александрийской. Оно пользуется спросом и у простых людей. Нумерологи отмечают, что Кэтрин — это двойка, которую описывают следующим образом:

  • тактичная;
  • чувствительная;
  • влиятельная;
  • интуитивная;
  • поддерживающая;
  • эмпатичная;
  • умеющая слушать.

У «двоек» огромный запас терпения, они могут изучать ситуации разносторонне, в том числе, решая конфликтные. Держат чувства и мысли в себе, пряча от других, но вместе с тем эмоциональны. Отличаются нежностью и немного ленью.

Кроме того, Кэтрин являются мечтательными и чуть наивными, порой ставя значительные цели и впадая в депрессию, если не достигли их.

У имени Меган имеется целая этимологическая цепочка. Таким образом Megan произошло от Meg, а Meg, в свою очередь, от Margaret. Последнее же переродилось от греческого Margarites «жемчужина».

С точки зрения нумерологии, Меган относится к четверке с вытекающим набором:

  • стабильная;
  • спокойная;
  • домашняя;
  • послушная;
  • логичная;
  • активная;
  • организованная;
  • ответственная

«Четверки» обладают практичностью и надежностью, реалисты, отвергающие фантазию. Ценят верность и семью. Решительность, воля, харизма и оптимизм — это про них. Женщины с «четверкой» в имени трудолюбивы, но не переносят скуку и рутину, добиваются любых целей.

Итого: первая сама нежность и наивность, а вторая — волевая активная реалистка. Ранее 5-tv.ru писал о том, чем Кейт Миддлтон испугала фанатов.

+2° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
76.60
0.19 81.46
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на 18 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

15:53
Болезнь или недоверие: какова продолжительность секса у здорового мужчины
15:37
«Казьмина выйдет в свет»: таролог о том, куда делась бывшая жена Аршавина
15:18
Крым — наш: как в России отмечают годовщину присоединения полуострова
15:06
Шерстяная и добрая: Ольга Орлова показала няню новорожденной малышки
14:53
Кровоизлияние в мозг и неизвестная жена «кардинала Ришелье»: факты, о которых не знали
14:41
Сатановский объяснил выгоду РФ от поражения США на Ближнем Востоке: «Больше кислорода»

Сейчас читают

Сатановский объяснил выгоду РФ от поражения США на Ближнем Востоке: «Больше кислорода»
«Янки, валите домой»: успехи КНР и РФ в примирениях на Ближнем Востоке больно ударили по США
«Фальшивое видео»: в интернете высмеяли кадры падения беспилотника в Черное море
Какими бывают повестки и как определить их подлинность

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео