Ссора с королем? Кейт Миддлтон испугала фанатов своим исчезновением

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 25

Кейт Миддлтон не появилась на приеме в Букингемском дворце и испугала публику исчезновением

Ссора с королем? Кейт Миддлтон испугала фанатов своим исчезновением

Фото: Zuma / ТАСС

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Жена принца Уильяма для многих является примером для подражания, однако и у такой особы бывают ошибки.

Известно, что Кейт Миддлтон отличается своими исключительными манерами и внешним видом, принцесса Уэльская одевается с иголочки и никогда не позволяет себе лишнего, как в нарядах, так и в поведении. Однако даже такая сдержанная королевская особа смогла вызвать недоумение у поклонников. Оказывается, Миддлтон не появилась на важном мероприятии, при этом сделала это так, будто намеренно проигнорировала.

Как сообщает издание Daily Express, только на днях принцесса появилась в Вестминстерском соборе, в котором вышла замуж 12 лет назад за принца Уильяма. В этот раз в священном месте проводилась торжественная служба в честь Дня Британского Содружества.

Наряд Миддлтон был превосходным и как всегда лаконичным: элегантные жакет и юбка из темно-синей ткани, а также милая шляпа. Похожий головной убор королевская особа надевала на похороны бывшей королевы Великобритании Елизаветы II, поэтому новым аксессуаром не только подчеркнула свой костюм, но и отдала должное памяти Ее покойного Величества.

Однако после службы в соборе принцессу Уэльскую ждали еще на одном мероприятии — большом торжественном приеме в Букингемском дворце. Однако к всеобщему удивлению жена принца Уильяма не пришла туда, хотя ранее было объявлено, что Миддлтон непременно появится на событии.

Поклонники уверены, что королевская особа специально не появилась на приеме. Вероятно, из-за недопонимания с нынешним королем Великобритании Карлом III. Его Величество намерено помириться с младшим сыном принцем Гарри, монарх даже пригласил его на свою коронацию. Кейт же совсем не разделяет стремления свекра. По ее мнению, брат мужа слишком жестоко обошелся с родными, а особенно с Уильямом, когда назвал его своим «злейшим врагом».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что принц Гарри и Меган Маркл тайно крестили дочь.

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