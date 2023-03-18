Шерстяная и добрая: Ольга Орлова показала няню новорожденной малышки
Певица Ольга Орлова поделилась милым видео с дочерью и собакой
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / olgaorlova1311; 5-tv.ru
Знаменитость призналась, что собака по кличке Дина всегда очень переживает за малышку.
Певица Ольга Орлова не может остановиться и перестать снимать каждое действие, связанное с ее новорожденной дочерью Анной. Однако у артистки есть еще любимые члены семьи — это собаки.
На днях Орлова поделилась в своем личном блоге очень трогательным видео, на котором за малышкой приглядывает собака по имени Дина. Оказалось, что сама знаменитость в этот момент вынуждена была заняться домашними делами и не могла остаться рядом с ребенком. Но тут на помощь подоспел верный друг. На кадрах видно, как пес не отходит от маленькой Анны, пока хозяйка отлучилась. Выдержке собаки можно позавидовать — она не сводит взгляда от малышки.
«Дина была с Анной, когда я встречалась с Ксюшей. Собака очень трепетно блюдет состояние ребенка, очень за нее переживает», — написала Орлова.
К слову, певица каждый день выкладывает разные видео и снимки жизни в роли мамы. Многие поклонники заметили, что она стала намного счастливее.
Орлова стала мамой 6 февраля. Девочка родилась весом 3,8 килограмма и ростом 54 сантиметра. Это второй ребенок певицы — первому сыну Артему уже 20 лет.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Ольгу Орлову достали гормоны после родов.
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