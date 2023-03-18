Шерстяная и добрая: Ольга Орлова показала няню новорожденной малышки

Знаменитость призналась, что собака по кличке Дина всегда очень переживает за малышку.

Певица Ольга Орлова не может остановиться и перестать снимать каждое действие, связанное с ее новорожденной дочерью Анной. Однако у артистки есть еще любимые члены семьи — это собаки.

На днях Орлова поделилась в своем личном блоге очень трогательным видео, на котором за малышкой приглядывает собака по имени Дина. Оказалось, что сама знаменитость в этот момент вынуждена была заняться домашними делами и не могла остаться рядом с ребенком. Но тут на помощь подоспел верный друг. На кадрах видно, как пес не отходит от маленькой Анны, пока хозяйка отлучилась. Выдержке собаки можно позавидовать — она не сводит взгляда от малышки.

«Дина была с Анной, когда я встречалась с Ксюшей. Собака очень трепетно блюдет состояние ребенка, очень за нее переживает», — написала Орлова.

К слову, певица каждый день выкладывает разные видео и снимки жизни в роли мамы. Многие поклонники заметили, что она стала намного счастливее.

Орлова стала мамой 6 февраля. Девочка родилась весом 3,8 килограмма и ростом 54 сантиметра. Это второй ребенок певицы — первому сыну Артему уже 20 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Ольгу Орлову достали гормоны после родов.