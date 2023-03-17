«Сколько еще?»: Ольгу Орлову достали гормоны

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 23

Ольга Орлова призналась, что у нее ринит после родов

«Сколько еще?»: Ольгу Орлову достали гормоны

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Знаменитость жалуется на некоторые проблемы в здоровье после родов.

Российская певица Ольга Орлова снова жалуется на свое недомогание. На этот раз, она спрашивает в своем личном блоге у подписчиков, сколько по времени ее еще будут мучать гормоны.

В частности, она обратилась ко всем молодым мамочкам.

«Сколько должно пройти времени после родов, чтобы гормоны пришли в норму?», — задается вопросом артистка.

По ее словам, ее достал ринит и повышенная плаксивость.

До этого Орлова жаловалась на то, что перед родами сильно набрала в весе и у нее «отваливалась спина».

Орлова стала мамой 6 февраля. Девочка родилась весом 3,8 килограмма и ростом 54 сантиметра. Это второй ребенок певицы — первому сыну Артему уже 20 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как как Ольга Орлова отметила день рождения Бородиной.

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