«Я неплохой человек»: как Пинчук пытается «отмыться» от скандала с Капаклы

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 64

Ирина Пинчук призналась, что ее травят в сети из-за скандала с Капаклы и Мусульбес

«Я неплохой человек»: как Пинчук пытается «отмыться» от скандала с Капаклы

Фото: Telegram / pinchukirina

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Знаменитость считает, что все споры нужно решать по-взрослому и очень хочет скрыться от публики.

Блогер Ирина Пинчук все никак не может «отмыться» от последнего скандала, в который попала из-за отношений участников телестройки Марины Африкантовой и Романа Капкалы. В одном из эфиров знаменитость попыталась оправдаться и объяснила, что сделала за свою жизнь много добрых дел.

По ее мнению, данная история отсеет от нее тех, с кем не по пути.

«Я рада, что в моем поле находятся объективные, зрелые люди, которым мне не нужно что-либо объяснять и доказывать. Вы все видите, вы сами все чувствуете и можете рассудить», — рассказала блогер.

Пинчук также добавила, что не хочет и дальше продолжать конфликтовать на глазах у общественности. Она призналась, что на нее в сети сейчас идет открытая травля. Пинчук восклицает, что хочет решить все вопросы по-взрослому, а хайп ей вовсе не интересен.

«Я неплохой человек, и в своей жизни я сделала очень много добрых и полезных дел от чистого сердца и души. Для себя я знаю правду, и каждый близкий подтвердит, насколько у меня доброе сердце», — заключила знаменитость.

Напомним, разрушившиеся отношения Марины Африкантовой и Романа Капкалы обсуждают уже больше месяца. Яблоком раздора в паре стала девушка по имени Таня Мусульбес, с которой Роман, по словам Марины, изменил. Об этом прекрасно знала Ирина Пинчук, но, якобы, ничего не сделала, чтобы помешать этому, а наоборот — свела Романа и Таню, за спиной у его жены.

Сама Таня Мусульбес пока никак не прокомментировала свои отношения с Романом Капкалы. При этом поклонники Африкантовой уверяют, что видели ее с Капкалы во время отдыха на Бали

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Африкантова заявила о невозможности примирения с Капкалы.

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