«Унизил меня прилюдно»: Африкантова заявила о невозможности примирения с Капкалы

Брак участников «Дома-2» Марины Африкантовой и Романа Капкалы казался идеальным, но теперь звездная пара планирует развестись.

Расставание экс-участников «Дома-2» Марины Африкантовой и Романа Капкалы вызвало бурную реакцию поклонников в сети. Казалось, что в отношениях пары царит понимание и гармония, однако на прошлой неделе публике стало известно, что Роман оказался неверен супруге. Этот поступок ее больно ранил, поэтому, несмотря на шесть лет брака, она не смогла найти силы простить его и подала на развод.

«Мужчина, с которым я жила шесть лет, уходит без поставленной точки в чужую постель. Извините, тут сил на нормальное расставание я не могу найти», — объяснила блондинка невозможность примирения.

По словам Марины, измена произошла прямо на ее глазах на вечеринке в честь дня рождения Ирины Пинчук, которую она тут же обвинила в сводничестве.

«Еще и умудрялась мне писать, когда голубки спали у нее в квартире. Лицемерие чистой воды!» — возмутилась Марина.

При этом «тревожные звоночки» у нее появились еще раньше, когда несколько недель назад она случайно подслушала телефонный разговор мужа с приятелем. Тогда она списала его поведение на воздействие алкоголя.

«Я услышала разговор. Рома кому-то говорит, что ему нравится Таня Мусульбес. Я подумала: „Совсем что ли перепил“. Я знаю, какого мнения он о ней и что он говорит в нашей общей компании. Увидел, как я это заметила и испугался. Сказал: „Да, Cadillac — классная машина“. Но он был пьяный», — вспоминала она в сторис.

Поначалу девушка не хотела рубить с плеча, однако недавно поняла, что простить избранника не в силах. По ее словам, она потеряла сон и почти ничего не ест на фоне переживаний. Кроме того, ее задело, что он выразил пренебрежение к ней при общих знакомых, оставив ее одну на злополучном торжестве.

«Если бы Рома поступил со мной по-мужски — было бы все по-другому! А он унизил меня прилюдно, перечеркнув наши шесть лет прекрасных отношений, а, может, и любви», — не скрывала негодования блондинка.

При этом больше всего ее возмутило то, что Роман не нашел более деликатного способа для разрыва. Блогер подчеркнула, что отреагировала бы совершенно по-другому, если бы у них произошел откровенный разговор по душам.

«Просто переметнулся к этой брынзе и даже не нашел смелости поговорить! Специально меня доводил, чтобы я подала на развод, а он, типа, хороший: „Маринка меня бросила, не я!“ Не мужской поступок! Мозг надо качать, а не мышцы», — подчеркнула она.

Сам Роман Капкалы в своем Telegram-канале поначалу пытался оправдаться, но потом стал заверять публику, что они с Мариной Африкантовой давно планировали разводиться. По его словам, они оба осознавали, что чувства давно прошли, поэтому изначально хотели сохранить добрые приятельские отношения. Он уверяет, что между ними была договоренность: дать друг другу свободу в выборе нового партнера.

«Я говорил Марине, что буду рад, если какой-то мужчина сделает ее счастливой и она будет улыбаться с ним. Я ей говорил, что к ней хорошо отношусь. И она говорила, что у меня будет другая девчонка и я буду с ней кайфовать. Мы понимали, что у нас не выходит ничего… Но честно, я смогу за Марину порадоваться, если у нее появится мужчина. А он появится, сто процентов, я буду за нее кайфовать. А она за меня — нет», — поделился Роман Капаклы.

Экс-участник телестройки заверил также, что до сих пор хорошо относится к Марине и искренне желает ей найти счастье и любовь с новым избранником. Мужчина назвал жену «волшебным человеком со светлой душой» и выразил благодарность за совместно прожитые годы. Однако его слова не тронули подписчиков, пообещавших ему «бумеранга в отношениях».

Сама Таня Мусульбес пока никак не прокомментировала свои отношения с Романом Капкалы. При этом поклонники Африкантовой уверяют, что видели ее с Капкалы во время отдыха на Бали. О своей новой пассии мужчина также умалчивает, объясняя, что время для откровений еще не пришло.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Бородина высказалась о разводе Африкантовой и Капаклы.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.