В ДТП под Волгоградом один человек погиб и четверо пострадали

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Полина Долгова
Полина Долгова 29

Среди потерпевших — трое детей.

В ДТП под Волгоградом один человек погиб и четверо пострадали

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

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Один человек погиб и четверо пострадали в результате ДТП в Волгоградской области. Среди раненных — трое несовершеннолетних. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

По предварительной информации источника, 37-летний водитель машины Hyundai выехал на полосу встречного движения и столкнулся с авто Kia

«В результате ДТП водитель Hyundai и четверо его пассажиров, трое из которых несовершеннолетние, доставлены в больницу», — указано в сообщении.

От полученных травм водитель Kia скончался на месте. На данный момент, в пресс-службе отмечается, что на месте работают оперативные службы.

Ранее 5-tv.ru писал, что микроавтобус на полной скорости въехал в остановку с людьми в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, пострадали шесть человек, в том числе трое детей и беременная женщина. У нее закрытый перелом двух ребер, перелом позвоночника и черепно-мозговая травма.

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