«Тили-тили»: Брэдли Купер назвал идеальную песню для секса и исполнил ее
Брэдли Купер любит петь русские песни во время занятия сексом
Фото: www.globallookpress.com / J. Lingo
Знаменитый актер выдал свою самую сокровенную тайну.
Голливудский актер Брэдли Купер в эфире одной из телепередач рассказал о том, какую музыку предпочитает слушать во время занятий любовью.
Телеведущий долго расспрашивал артиста о его пристрастиях в музыке и, наконец, перешел к главному вопросу — что же секс-символ слушает во время секса? В момент, когда Купер пытался ответить в зале заиграла знаменитый русский хит «Тили-тили, трали-вали».
На словах «парам-пам-пам» Брэдли присоединился и закончил песню вместе с вокалистом. Ведущий очень удивился, что актер знает песню на русском языке наизусть. Однако для мужчины это не проблема, ведь его дочь от российской модели Ирины Шейк изучает два языка — английский и русский. А папа любит петь с ней «Фиксиков» и «Антошку».
Об отношениях Брэдли Купера и Ирины Шейк стало известно еще в 2015 году. Затем у пары на свет появилась дочь, но российскую модель голливудский актер замуж так и не взял. Затем пара рассталась, но продолжают воспитывать дочь вместе.
Позже Ирине приписывали отношения с Канье Уэстом, а Брэдли Купера сватали певице Леди Гаге и помощнице Хиллари Клинтон Хуме Абедин.
Кстати, совсем недавно поползли слухи о том, что Купер и Шейк, возможно, снова вместе и даже пытаются зачать еще одного ребеночка.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как чувства в сердцах бывших возлюбленных Брэдли Купера и Ирины Шейк все еще не остыли.
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