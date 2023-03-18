Возгорание зафиксировали на заводе в подмосковном Долгопрудном

Возгорание зафиксировали на химическом предприятии в подмосковном Долгопрудном. Как сообщил источник в экстренных службах, пожар уже удалось локализовать.

По имеющейся информации, площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Детали случившегося устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экстренные службы назвали предварительную причину пожара в многоэтажке Нефтекамска.