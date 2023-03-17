Названа предварительная причина взрыва в многоэтажке Нефтекамска

Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по Республике Башкортостан назвало предварительную причину взрыва газа в многоэтажке Нефтекамска.

«Предварительно, причиной хлопка могло послужить короткое замыкание электропроводки и повреждение газового счетчика», — сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что на момент происшествия однокомнатная квартира на девятом этаже пустовала. Инцидент произошел утром, 17 марта. Целостность и конструкция дома не нарушены, пострадавших нет. До этого сообщалось об эвакуации жильцов. Ударная волна выбила окна вместе с рамами в комнате и на кухне. У машин сработала сигнализация, на авто упали обломки.

Однако не все подобные случаи обходятся без жертв. Несколько дней назад в Набережных Челнах 21-летнему юноше оторвало полтуловища. По версии следствия, взорвалась петарда «Кинг-Конг».

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