Названа предварительная причина взрыва в многоэтажке Нефтекамска
Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства случившегося.
Фото: Telegram / mchsrb01
Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по Республике Башкортостан назвало предварительную причину взрыва газа в многоэтажке Нефтекамска.
«Предварительно, причиной хлопка могло послужить короткое замыкание электропроводки и повреждение газового счетчика», — сказано в сообщении ведомства.
Уточняется, что на момент происшествия однокомнатная квартира на девятом этаже пустовала. Инцидент произошел утром, 17 марта. Целостность и конструкция дома не нарушены, пострадавших нет. До этого сообщалось об эвакуации жильцов. Ударная волна выбила окна вместе с рамами в комнате и на кухне. У машин сработала сигнализация, на авто упали обломки.
Однако не все подобные случаи обходятся без жертв. Несколько дней назад в Набережных Челнах 21-летнему юноше оторвало полтуловища. По версии следствия, взорвалась петарда «Кинг-Конг».
Ранее 5-tv.ru писал о причинах пожара на складе погрануправления в Ростове-на-Дону.
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