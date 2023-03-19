Российские военные отбили атаку украинских националистов в Запорожской области

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 50

Минобороны: военные РФ отбили атаку украинских националистов в Запорожской области

Российские военные отбили атаку украинских националистов в Запорожской области

Фото: © РИА Новости / Вадим Савицкий

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Украинские боевики открыли огонь по позициям ВС РФ в районе села Новодаровка, но в результате ответного удара сами потеряли часть живой силы.

Украинские националисты из состава войск территориальной обороны полегли на поле боя после неудавшейся попытки атаковать российские передовые позиции в районе села Новодаровка в Запорожской области. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава пресс-центра группировки Вооруженных сил (ВС) РФ «Восток» Александр Гордеев.

«Мобильная огневая группа противника из состава 105-й бригады территориальной обороны ВСУ (Вооруженные силы Украины. — Прим. ред.) предприняла попытку разведки боем наших передовых позиций со стороны населенного пункта Новодаровка. Мотострелковыми подразделениями при поддержке артиллерии противнику нанесено огневое поражение», — заявил он.

Как отметил Александр Гордеев, российские военнослужащие при отражении удара уничтожили пикап с украинскими националистами.

Ранее, писал 5-tv.ru, глава администрации Снигиревки Юрий Барбашов рассказал, как на Украине проходит мобилизация граждан. По его словам, мужчин в Одесской области, которые не хотят брать в руки оружие и воевать с Россией, сгоняют в концлагерь, где морят голодом и подвергают пыткам.

Тема:
Спецоперация
19 мар
ВС РФ поймали украинского велосипедиста-наводчика с помощью беспилотника
19 мар
Расчеты «Гиацинтов» рассказали о боевой работе в зоне спецоперации
19 мар
Владимир Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону
19 мар
Глава Снигиревки рассказал о концлагере под Одессой для отказавшихся воевать против РФ
19 мар
Против нацистов: президент Сирии поддержал спецоперацию РФ по защите Донбасса
19 мар
Появились кадры последствий обстрела Донецка из РСЗО со стороны ВСУ
19 мар
ВСУ за 20 минут выпустили 25 ракет из РСЗО по Донецку
19 мар
Зеленский заявил, что страны НАТО предоставят Украине новые пакеты военной помощи
18 мар
Захарова указала на отсутствие жалости у США к украинцам и русским
18 мар
Российская ПВО сбила 15 снарядов HIMARS, «Смерч» и «Ураган» в небе над Донбассом
-5° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
76.60
0.19 81.46
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на 19 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

8:37
В результате землетрясения в Эквадоре погибли 14 человек
8:22
ВС РФ поймали украинского велосипедиста-наводчика с помощью беспилотника
8:08
🧙‍♀ Гороскоп на 19 марта для всех знаков зодиака
7:54
Почему некоторые мужчины всячески пытаются унизить женщин? Ответ психолога
7:25
Расчеты «Гиацинтов» рассказали о боевой работе в зоне спецоперации
7:10
Российские военные отбили атаку украинских националистов в Запорожской области

Сейчас читают

Житель Львова напал на двух украинок из Днепра из-за русской речи
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 марта, для всех знаков зодиака
Захарова указала на отсутствие жалости у США к украинцам и русским
Какими бывают повестки и как определить их подлинность

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео