Российские военные отбили атаку украинских националистов в Запорожской области
Минобороны: военные РФ отбили атаку украинских националистов в Запорожской области
Фото: © РИА Новости / Вадим Савицкий
Украинские боевики открыли огонь по позициям ВС РФ в районе села Новодаровка, но в результате ответного удара сами потеряли часть живой силы.
Украинские националисты из состава войск территориальной обороны полегли на поле боя после неудавшейся попытки атаковать российские передовые позиции в районе села Новодаровка в Запорожской области. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава пресс-центра группировки Вооруженных сил (ВС) РФ «Восток» Александр Гордеев.
«Мобильная огневая группа противника из состава 105-й бригады территориальной обороны ВСУ (Вооруженные силы Украины. — Прим. ред.) предприняла попытку разведки боем наших передовых позиций со стороны населенного пункта Новодаровка. Мотострелковыми подразделениями при поддержке артиллерии противнику нанесено огневое поражение», — заявил он.
Как отметил Александр Гордеев, российские военнослужащие при отражении удара уничтожили пикап с украинскими националистами.
Ранее, писал 5-tv.ru, глава администрации Снигиревки Юрий Барбашов рассказал, как на Украине проходит мобилизация граждан. По его словам, мужчин в Одесской области, которые не хотят брать в руки оружие и воевать с Россией, сгоняют в концлагерь, где морят голодом и подвергают пыткам.
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