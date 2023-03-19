Глава Снигиревки рассказал о концлагере под Одессой для отказавшихся воевать против РФ

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 228

Барбашов: под Одессой организовали концлагерь для отказавшихся воевать с РФ украинцев

Глава Снигиревки рассказал о концлагере под Одессой для отказавшихся воевать против РФ

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Тема:
Спецоперация

По словам главы администрации Снигиревского района Юрия Барбашова, в регионах Украины царит паника, русскоговорящих мужчин насильно мобилизуют в первую очередь.

Киевский режим организовал в Одесской области концлагерь, в котором содержатся украинцы, отказывающиеся воевать с Россией и сопротивляющиеся мобилизации. Многие из узников русскоговорящие, так как сейчас именно эта категория жителей страны чаще всего попадает по призыв. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.

«Людей буквально похищают на улицах, а тех, кто не хочет воевать со своими русскими братьями, помещают в заключение. Нам известно об образовании в Одесской области настоящего концлагеря, где людей содержат в тюремных условиях за то, что они не хотят брать в руки оружие», — заявил он.

По словам Барбашова, узники одесского концлагеря живут в ужасающих условиях, голодают и терпят пытки. Угрозами и насилием людей принуждают вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как отметил глава Снигиревки, ему хорошо известно, что происходит с мобилизованными жителями Незалежной, которых даже не готовят к военной службе — чаще всего в первые сутки на полях спецоперации они гибнут на линии боевого соприкосновения.

Барбашов также заявил, что на юге Украины в каждом селе мужчины пересчитаны по головам и стоят на учете. В отличие от города, здесь практически невозможно скрыться от военкомов и избежать мобилизации, люди находятся в полной растерянности. Горожане же стараются лишний раз не выходить на улицу, но местные власти забирают и их на фронт в ходе поквартирных рейдов.

Глава Снигиревки уверен, что очень многие жители Украины не хотят воевать за киевский режим, но не имеют возможности избежать этой участи, отчего в массах нарастает паника. В перечисленных областях каждый потенциальный боец стоит на учете, когда же они гибнут, горюющим родственникам вселяют ненависть к России, обвиняют защитников Донбасса в жестокости и беспощадности. Барбашов обратился к украинцам и призвал их любыми способами избегать мобилизации или сдаваться в плен уже на поле боя.

Ранее 5-tv.ru также сообщал, что мобилизованных украинцев насильно увозят под Купянск.

Тема:
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