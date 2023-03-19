Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 104

Это первая поездка президента России в Донбасс.

Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь. Российский лидер осмотрел несколько объектов города и пообщался с местными жителями. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства прилетел в Мариуполь на вертолете, город он объехал на машине, находясь за рулем. По пути президент делал остановки. Так, в микрорайоне Невский Путин поговорил с местными жителями и по приглашению одной из семей зашел к ним в гости.

«Глава государства также осмотрел береговую линию Мариуполя в районе яхт-клуба, здание театра, памятные места города», — добавили в пресс-службе Кремля.

Во время рабочей поездки Путина сопровождал вице-премьер страны Марат Хуснуллин. Он доложил главе государства о ходе строительных и восстановительных работ в Мариуполе и окрестностях.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава Минобороны Сергей Шойгу проверил, как идет работа по восстановлению инфраструктуры Донбасса. Так, министр проинспектировал в Мариуполе готовность уже сданных объектов и ход строительства.

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