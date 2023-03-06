Сергей Шойгу проверил ход восстановления Мариуполя
Министр обороны РФ прибыл в Донбасс с плановой проверкой.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru
Глава Минобороны Сергей Шойгу проверил, как идет работа по восстановлению инфраструктуры Донбасса. Министр проинспектировал в Мариуполе готовность уже сданных объектов и ход строительства.
Первым делом глава Минобороны посетил многофункциональный медцентр, республиканский спасательный центр МЧС и новый микрорайон.
Кроме того, Шойгу доложили, как строится крупнейший водовод, который соединит Ростовскую область с ДНР и обеспечит водой местных жителей. Также глава Минобороны поблагодарил за работу военных строителей.
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