Правительство Чукотки ушло в отставку в полном составе. Соответствующее решение принял врио главы региона Владислав Кузнецов, говорится на сайте правительства региона.

Отмечается, что правительство Чукотки ушло в отставку в соответствии с уставом региона. При этом сотрудники правительства, а также заместители губернатора будут продолжать исполнять свои обязанности до тех пор, пока не сформируется новое.

Кузнецов считает, что люди — главное региональное достояние. Он заявил, что его задача — создать условия для того, чтобы «каждый житель округа чувствовал себя защищенным и видел свое будущее в развивающемся родном крае».

Четыре дня назад президент РФ Владимир Путин освободил уже прошлого главу региона Романа Копина от занимаемой должности по собственному желанию. Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Роман Копин ушел с поста губернатора Чукотки.