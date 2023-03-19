Правительство Чукотки ушло в отставку

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 81

Четыре дня назад президент РФ Владимир Путин подписал указ, освобождающий прошлого главу региона Романа Копина от занимаемой должности.

Правительство Чукотки ушло в отставку

Фото: чукотка.рф

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Правительство Чукотки ушло в отставку в полном составе. Соответствующее решение принял врио главы региона Владислав Кузнецов, говорится на сайте правительства региона.

Отмечается, что правительство Чукотки ушло в отставку в соответствии с уставом региона. При этом сотрудники правительства, а также заместители губернатора будут продолжать исполнять свои обязанности до тех пор, пока не сформируется новое.

Кузнецов считает, что люди — главное региональное достояние. Он заявил, что его задача — создать условия для того, чтобы «каждый житель округа чувствовал себя защищенным и видел свое будущее в развивающемся родном крае».

Четыре дня назад президент РФ Владимир Путин освободил уже прошлого главу региона Романа Копина от занимаемой должности по собственному желанию. Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Роман Копин ушел с поста губернатора Чукотки.

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