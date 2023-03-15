Путин назначил нового главу Чукотки

Вячеслав Кузнецов сменил на посту Романа Копина, который возглавлял регион последние 15 лет.

Президент РФ Владимир Путин сменил главу Чукотского автономного округа. Он одобрил отставку Романа Копина, занимавшего этот пост 15 лет. Исполняющим его обязанности назначен Владислав Кузнецов, который прежде был первым заместителем правительства ЛНР. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Владимир Путин по видео-конференц-связи провел рабочую встречу с Кузнецовым Владиславом Гарриевичем. Соответствующий указ (о назначении исполняющим обязанности главы Чукотки — Прим. ред.) последует», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Указ уже доступен на сайте Кремля. В документе говорится, что он вступает в силу со дня подписания.

Роман Копин официально вступил в должность главы Чукотки 24 июля 2008 года. В отставку 54-летний госслужащий ушел по собственному желанию.

Владислав Кузнецов — выпускник «школы губернаторов». С января 2019 года по июнь 2022-го занимал пост вице-губернатора Курганской области. Затем был назначен первым зампредом правительства ЛНР.

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