ВС РФ сбили украинский вертолет Ми-8 в Харьковской области

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 45

МО: российская авиация сбила украинский вертолет Ми-8 в Харьковской области

ВС РФ сбили украинский вертолет Ми-8 в Харьковской области

Фото: www.globallookpress.com / Yulii Zozuliaukrinform

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Тема:
Спецоперация

В военном ведомстве рассказали об успехах российской армии в зоне СВО за минувшие сутки.

Российской авиацией был уничтожен вертолет ВСУ в Харьковской области. Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией в районе города Купянск Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», — прокомментировал он.

Кроме того, по данным ведомства на купянском направлении в районе населенных пунктов, расположенных под Харьковом и в ЛНР, были уничтожены порядка 50 боевиков киевского режима, а также две боевые бронированные машины и два автомобиля, стоящих на вооружении украинской армии. Противник понес потери в результате слаженной работы российской оперативно-тактической авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Западной» группировки войск ВС РФ.

Официальный представитель Минобороны добавил, что российские средства ПВО за минувшие сутки перехватили девять снарядов РСЗО «HIMARS» производства США, а также «Ольха». Также в ЛНР, ДНР, Херсонской и Харьковской областях были уничтожены семь беспилотников ВСУ.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ сорвали попытки ВСУ перебросить резервы на купянском направлении.

Тема:
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