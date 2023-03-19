ВС РФ сорвали попытки ВСУ перебросить резервы на купянском направлении
Бойцы уничтожили живую силу противника.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Stringer;Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские военные сорвали попытку со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести разведку на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. Минобороны РФ предоставило видео с комментарием.
«Также сорвана переброска резервов украинских националистов», — сказал военный.
Он отметил, что мотострелки уничтожили минометный расчет врага, беспилотник и три диверсионно-разведывательные группы. Накануне 5-tv.ru стало известно, что артиллерия РФ уничтожила ракетную систему залпового огня ВСУ БМ-21 в Херсонской области.
Ликвидированы трое боевиков. Кроме того, артиллеристы ударили по расположению украинских военных. Радикалы лишились шести единиц автомобильной техники, а также 20 человек, 15 получили ранения различной степени тяжести.
Россия продолжает денацификацию и демилитаризацию Украины, начатую в прошлогоднем феврале. Ранее 5-tv.ru писал о том, как российские войска поймали украинского велосипедиста-наводчика.
- 19 мар
- «Будут массово паковать»: Киев готовится ужесточить мобилизацию
- 19 мар
- Из украинцев в поляки: какое будущее Запад подготовил для Зеленского
- 19 мар
- Зеленский превратил Запорожье в кишащий наемниками и боевиками ВСУ форпост
- 19 мар
- ВС РФ поймали украинского велосипедиста-наводчика с помощью беспилотника
- 19 мар
- Расчеты «Гиацинтов» рассказали о боевой работе в зоне спецоперации
- 19 мар
- Российские военные отбили атаку украинских националистов в Запорожской области
- 19 мар
- Владимир Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону
- 19 мар
- Глава Снигиревки рассказал о концлагере под Одессой для отказавшихся воевать против РФ
- 19 мар
- Против нацистов: президент Сирии поддержал спецоперацию РФ по защите Донбасса
- 19 мар
- Появились кадры последствий обстрела Донецка из РСЗО со стороны ВСУ
Читайте также
59%
0.19 81.46
0.32
Нашли ошибку?