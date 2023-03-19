ВС РФ сорвали попытки ВСУ перебросить резервы на купянском направлении

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 32

Бойцы уничтожили живую силу противника.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stringer;Минобороны РФ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Российские военные сорвали попытку со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести разведку на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. Минобороны РФ предоставило видео с комментарием.

«Также сорвана переброска резервов украинских националистов», — сказал военный.

Он отметил, что мотострелки уничтожили минометный расчет врага, беспилотник и три диверсионно-разведывательные группы. Накануне 5-tv.ru стало известно, что артиллерия РФ уничтожила ракетную систему залпового огня ВСУ БМ-21 в Херсонской области.

Ликвидированы трое боевиков. Кроме того, артиллеристы ударили по расположению украинских военных. Радикалы лишились шести единиц автомобильной техники, а также 20 человек, 15 получили ранения различной степени тяжести.

Россия продолжает денацификацию и демилитаризацию Украины, начатую в прошлогоднем феврале. Ранее 5-tv.ru писал о том, как российские войска поймали украинского велосипедиста-наводчика.

Тема:
Спецоперация
19 мар
«Будут массово паковать»: Киев готовится ужесточить мобилизацию
19 мар
Из украинцев в поляки: какое будущее Запад подготовил для Зеленского
19 мар
Зеленский превратил Запорожье в кишащий наемниками и боевиками ВСУ форпост
19 мар
ВС РФ поймали украинского велосипедиста-наводчика с помощью беспилотника
19 мар
Расчеты «Гиацинтов» рассказали о боевой работе в зоне спецоперации
19 мар
Российские военные отбили атаку украинских националистов в Запорожской области
19 мар
Владимир Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону
19 мар
Глава Снигиревки рассказал о концлагере под Одессой для отказавшихся воевать против РФ
19 мар
Против нацистов: президент Сирии поддержал спецоперацию РФ по защите Донбасса
19 мар
Появились кадры последствий обстрела Донецка из РСЗО со стороны ВСУ
-1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
76.60
0.19 81.46
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на 19 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

13:02
ВС РФ сорвали попытки ВСУ перебросить резервы на купянском направлении
12:55
Дочь Славы рассказала о самой дорогой покупке для будущего малыша
12:42
«Будут массово паковать»: Киев готовится ужесточить мобилизацию
12:30
Расчет не оправдался: какое послание Западу сделал Путин
12:17
Из украинцев в поляки: какое будущее Запад подготовил для Зеленского
11:57
«Аферистка»: Дана Борисова высказалась о деятельности блогера Оксаны Самойловой

Сейчас читают

Из украинцев в поляки: какое будущее Запад подготовил для Зеленского
«Гитлер делал так же»: пользователей YouTubе возмутило уничтожение русской литературы на Украине
Почему некоторые мужчины всячески пытаются унизить женщин? Ответ психолога
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео