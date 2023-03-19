ВС РФ сорвали попытки ВСУ перебросить резервы на купянском направлении

Российские военные сорвали попытку со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести разведку на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. Минобороны РФ предоставило видео с комментарием.

«Также сорвана переброска резервов украинских националистов», — сказал военный.

Он отметил, что мотострелки уничтожили минометный расчет врага, беспилотник и три диверсионно-разведывательные группы. Накануне 5-tv.ru стало известно, что артиллерия РФ уничтожила ракетную систему залпового огня ВСУ БМ-21 в Херсонской области.

Ликвидированы трое боевиков. Кроме того, артиллеристы ударили по расположению украинских военных. Радикалы лишились шести единиц автомобильной техники, а также 20 человек, 15 получили ранения различной степени тяжести.

Россия продолжает денацификацию и демилитаризацию Украины, начатую в прошлогоднем феврале. Ранее 5-tv.ru писал о том, как российские войска поймали украинского велосипедиста-наводчика.