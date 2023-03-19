«Врете-то все время»: Зеленскому намекнули на печальное будущее

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин отметил, что Зеленский совершил антиконституционное деяние.

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале предупредил президента Украины Владимира Зеленского о том, что ему грозит импичмент.

Он отметил то, что указы Зеленского незаконны, так как-то, что он совершил — это антиконституционное деяние.

«Значит, тебе надо начинать процедуру импичмента. Или ты не соображаешь и думаешь, что все время будешь этим военным положением прикрываться? <…> Если слово дал, Зеленский, так надо его держать», — подчеркнул Соскин.

Со слов политика, президент Украины борется с коррупцией только на словах, на деле же его политика направлена на удовлетворение личных интересов. Так, Соскин напомнил, как Зеленский отправил в отставку главу Конституционного суда, хотя не имел на это законных оснований.

В 2020 году Зеленский подписал указ о снятии Александра Тупицкого с поста судьи Конституционного суда сроком на два месяца. Представитель Зеленского Федор Вениславский тогда говорил, что это не прекращение полномочий, а временная мера. Однако тогда многие отметили, что президент вышел за рамки своих конституционных полномочий.

Эксперт обратил внимание на то, что лидер Украины не говорит данные о реальных потерях ВСУ и о том, что происходит на поле боя.

«Правду рассказывайте, что ж вы врете-то все время. Врете и врете», — возмутился политик.

Вместо того, что происходит непосредственно на военных полигонах, в своих обращениях он рассказывает о визитах иностранных делегаций и переговорах с западными союзниками, отмечает Соскин.

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