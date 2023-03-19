Из украинцев в поляки: какое будущее Запад подготовил для Зеленского

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Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 3 158

Политолог Бредихин: Зеленский и компания будут руководить частью территории Польши

Фото, видео: Zuma\TASS / ТАСС;ВКонтакте / bredikhinav;Reuters; ruptly.tv; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Несмотря на текущее плачевное положение украинского лидера, он мыслит весьма глобально.

Президент Украины Владимир Зеленский всего лишь отыгрывает свою роль, а текущие события в Незалежной являются для него не последним проектом. Такое мнение в эксклюзивном интервью 5-tv.ru выразил политолог Антон Бредихин. Собеседник подчеркнул, что в конце 2021 года американская сторона гарантировала Зеленскому и его окружению безопасность. Более того, по словам эксперта, им уготованы новые роли.

«А) правительство в Испании, либо Б) Зеленский и компания будут руководить частью территории Польши. Мы понимаем, что сейчас Польша серьезно изменится за счет расширения западных территорий. Военные базы польские на западе, войска, гуманитарная миссия. И на эти территории как раз и будут отдавать Зеленского и его компанию», — сказал Бредихин.

Политолог также пояснил: то, что украинская сторона проиграет, заранее знало все мировое сообщество, включая и самого лидера Самостийной. Вопрос был лишь в том, когда конкретно настанет этот момент.

«Тогда Зеленский уже осознавал, что будет с ним происходить. Это будет полная катастрофа, полный проигрыш. Но он уже тогда был на это согласен», — добавил эксперт.

При этом, подчеркнул Бредихин, Зеленский, несмотря на свое текущее положение, глобально мыслит. В частности, его ждет повышение.

«В медиасфере, что ему обещали в американской кинокомпании место», — прокомментировал политолог.

До этого агентство Bloomberg опубликовало материал о том, что канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что правительству в Киеве потребуются гарантии безопасности после окончания российской спецоперации. Информация появилась на фоне будущего визита китайского лидера Си Цзиньпина к президенту России Владимиру Путину для обсуждения, в том числе, и текущих событий на Украине.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что заявил Зеленский о помощи Украине со стороны НАТО.

Тема:
Спецоперация
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