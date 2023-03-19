«Работаю, как собака»: Пригожин назвал себя и Валерию «рабами на галерах»

Знаменитый продюсер жестко раскритиковал популярных блогеров-коучей за незаслуженные сверхдоходы.

Иосиф Пригожин, комментируя нечестные, по его мнению, сверхдоходы популярных блогеров, заявил, что в отличие от них своего статуса и достатка добился адским трудом.

«Я всю жизнь работаю, как собака, клянусь! Мы с Лерой (жена продюсера певица Валерия — Прим. ред.), как рабы на галерах! Мы работаем! Уважение, признание мы завоевываем! К сожалению, подобного рода блогеры обесценивают профессию. Кто-то учился, кто-то получал знания, кто-то пытался добиться результата, но у него не хватает наглости. А у них нет образования, но есть наглость. И она побеждает мудрость», — эмоционально высказался продюсер в эфире федерального телеканала.

Объектом возмущения Пригожина стала блогер Лерчек (Валерия Чекалина), которая вместе с мужем Артемом оказалась под следствием по обвинению в неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей, сокрытии и отмывании денежных средств.

Деятельность таких блогеров-коучей, как Лерчек, Пригожин назвал «фуфломицином» и «лохотроном». По словам 53-летнего продюсера, подобные персонажи лишь дискредитируют профессионалов, которые на самом деле должны вести обучающие тренинги, однако не могут, потому что эту сферу захватили наглые, желающие легкого обогащения за счет наивной аудитории дилетанты.

Телеведущая Дана Борисова до этого высказала схожее мнение. Свой гнев она обратила на блогера Оксану Самойлову, которой, как считает Борисова, должна заняться налоговая служба.

В эфире федерального телеканала звезда заявила, что была рада уголовному делу в отношении Лерчек, и добавила, что Самойлова такая же аферистка. Под горячую руку Борисовой попала и Елена Блиновская — автор так называемых «марафонов желаний».

Телеведущая призвала аудиторию не позволять «инфоцыганам» обманывать себя, быть мудрее и не вестись на уловки подобных «наставников».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как сейчас живут обвиняемые по двум статьям блогеры Чекалины.