«Аферистка»: Дана Борисова высказалась о деятельности блогера Оксаны Самойловой

По мнению телеведущей, Оксаной Самойловой должны заняться налоговые службы.

Телеведущая Дана Борисова убеждена, что жена рэпера Джигана заработала многомиллионное состояние нечестным путем. По ее мнению, Самойловой должны заняться налоговые службы. Об этом девушка высказалась в эфире телевизионной передачи на федеральном канале.

Борисова заявила, что Оксана Самойлова такая же аферистка, как и блогерша Лерчек. Последняя и ее муж обвиняются в неуплате налогов на сумму более 311 миллионов рублей. Против них возбуждено уголовное дело.

В новом выпуске программы Борисова призналась, что была рада уголовному разбирательству по поводу Валерии Чекалиной. Она уверена, что сумма неуплаты налогов гораздо больше, так как, по ее мнению, подозреваемая постоянно придумывала новые схемы.

Марафон Лерчек по похудению артистка назвала вымышленной и высосанной из пальца информацией. Также она вспомнила жену Джигана и пожелала, чтобы ей скорей занялись налоговые службы.

Самойлова покупает много недвижимости в Дубае, недавно отпраздновала заново свадьбу за огромную сумму денег.

«Я с огромным нетерпением жду следующего шага, когда придут за Самойловой. Самойлова вызывает у меня раздражение и Блиновская. Я считаю, что они обе — аферистки», — высказалась журналистка.

Однако звезда убеждена, что люди сами позволяют «инфоцыганам» обманывать их. Она призвала подписчиков быть мудрее и не вестись на уловки подобных «наставников».

Ранее 5-tv.ru писал, что Иосиф Пригожин жестко высказался о блогере Валерии Чекалиной.