«Аферистка»: Дана Борисова высказалась о деятельности блогера Оксаны Самойловой
Телеведущая Дана Борисова откровенно высказалась об Оксане Самойловой
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
По мнению телеведущей, Оксаной Самойловой должны заняться налоговые службы.
Телеведущая Дана Борисова убеждена, что жена рэпера Джигана заработала многомиллионное состояние нечестным путем. По ее мнению, Самойловой должны заняться налоговые службы. Об этом девушка высказалась в эфире телевизионной передачи на федеральном канале.
Борисова заявила, что Оксана Самойлова такая же аферистка, как и блогерша Лерчек. Последняя и ее муж обвиняются в неуплате налогов на сумму более 311 миллионов рублей. Против них возбуждено уголовное дело.
В новом выпуске программы Борисова призналась, что была рада уголовному разбирательству по поводу Валерии Чекалиной. Она уверена, что сумма неуплаты налогов гораздо больше, так как, по ее мнению, подозреваемая постоянно придумывала новые схемы.
Марафон Лерчек по похудению артистка назвала вымышленной и высосанной из пальца информацией. Также она вспомнила жену Джигана и пожелала, чтобы ей скорей занялись налоговые службы.
Самойлова покупает много недвижимости в Дубае, недавно отпраздновала заново свадьбу за огромную сумму денег.
«Я с огромным нетерпением жду следующего шага, когда придут за Самойловой. Самойлова вызывает у меня раздражение и Блиновская. Я считаю, что они обе — аферистки», — высказалась журналистка.
Однако звезда убеждена, что люди сами позволяют «инфоцыганам» обманывать их. Она призвала подписчиков быть мудрее и не вестись на уловки подобных «наставников».
Ранее 5-tv.ru писал, что Иосиф Пригожин жестко высказался о блогере Валерии Чекалиной.
- 19 мар
- «Продают воздух»: Иосиф Пригожин жестко высказался о блогере Валерии Чекалиной
- 17 мар
- «С мигалками и без пробок»: как сейчас живут обвиняемые по двум статьям блогеры Чекалины
- 16 мар
- «Это — абсурд!»: Защита семьи блогера Лерчек обжалует вынесенный приговор
- 16 мар
- «По всей вертикали»: дело Чекалиных может стать началом цепи проверок блогеров
- 16 мар
- Суд запретил блогеру Лерчек пользоваться интернетом. И не только
- 16 мар
- СК возбудил новое уголовное дело в отношении блогера Лерчек и ее мужа
- 12 мар
- «Ни у кого ничего не крали»: откуда у блогеров Чекалиных миллиардные заработки
- 8 мар
- «Были неправы» — первое интервью семьи блогеров Чекалиных после скандала
- 8 мар
- «Жадность фраера сгубила»: почему налоговая заинтересовалась бизнесом блогера Чекалиной
- 8 мар
- Виноваты — исправимся: блогер Lerchek и ее муж признались в содеянном
Читайте также
59%
0.19 81.46
0.32
Нашли ошибку?