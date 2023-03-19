«Самыми мощными средствами»: как КНДР ответит на агрессию со стороны США

В КНДР считают, что США откровенно используют ООН для давления на другие страны.

Представительство КНДР при ООН опубликовало заявление для прессы, в котором уличило США в преступлениях против человечества.

Темой для заявления властей КНДР стало заседание СБ ООН, посвященное «несуществующему „вопросу по правам человека“ в Северной Корее».

В стране назвали подобное совещание грубым посягательством на достоинство и суверенитет государства и серьезным вызовом, которое подверглось осуждению.

«Нужно естественно поставить под вопрос в СБ ООН именно жестокие античеловеческие преступления США, которые нарушили общепризнанные международные права, в том числе Устав ООН, и, прибегая к агрессии против суверенных государств, убили многочисленных невинных гражданских лиц», — заявили в представительстве КНДР при ООН.

В ведомстве добавили, что США уже покрыли себя самым отчетливым в истории прав человека мира позором, а потому «болтовня» о ситуации с «правами человека» — само по себе есть издевательство и оскорбление прав человека.

Штаты в последнее время откровенно злоупотребляют самим термином «защита прав человека», используя его как инструмент прикрытия своего позора, одновременно являясь крупнейшим в мире государством-нарушителем прав человека и вмешиваясь во внутренние дела суверенных государств.

Также в КНДР обвинили США в двуличности, так как те проводят агрессивные совместные военные учения, угрожающие безопасности КНДР, но одновременно занимаются интригой против страны на арене ООН.

«Для того чтобы обеспечивать настоящий глобальный мир и стабильность, способствовать улучшению истинных прав человека, государства-члены ООН должны всесторонне отвергать политизацию, дискриминацию и избирательность в сфере прав человека, а также должны более повышать голоса справедливости против своеволия и произвола США и их сателлитов, которые совершаются под предлогом «прав человека“», — отметили в ведомстве.

В представительстве КНДР при ООН заключили, что будут карать происки США «самыми мощными средствами» и делать все для того, чтобы защитить государственный строй и настоящие права человека от враждебных актов США и их союзников.

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