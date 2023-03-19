В США выступили против перемирия на Украине: «Это будет неприемлемо»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 73

Кирби: США выступают против перемирия на Украине и называют его «неприемлемым»

В США выступили против перемирия на Украине: «Это будет неприемлемо»

Фото: www.globallookpress.com / Shawn Thew - Pool via CNP

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Тема:
Украинский кризис

В Америке обеспокоены, что примирение сторон спровоцирует ратификацию освобожденных Россией территорий.

Вашингтон назвал «неприемлемыми» призывы к перемирию на Украине по итогам предстоящей встречи глав России и КНР. Об том координатор по стратегическим коммуникациям в Совете безопасности Белого дома Джон Кирби заявил во время общения с телеканалом Fox News.

«Если эта встреча приведет к какому-либо призыву о перемирии, это будет неприемлемо», — отметил он.

Кирби объяснил, что примирение конфликта повлечет за собой ратификацию (процесс придания юридической силы — Прим.ред.) освобожденных Россией территорий. Координатор Белого дома считает, что временный мир позволит российской стороне спланировать новую операцию и обучить большее количество солдат.

Кирби добавил, что Вашингтон давно надеется на телефонный разговор Пекина и Киева. По его словам, глава КНР Си Цзиньпин должен выслушать позицию президента Владимира Зеленского по украинскому вопросу.

В конце марта должен состояться государственный визит Си Цзиньпина в Россию по приглашению российского президента Владимира Путина. Лидеры планируют обсудить «важные глобальные и региональные вопросы». Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь подчеркнул, что в условиях нестабильности на мировой арене российско-китайские отношения имеют значение и выходят за рамки «двустороннего формата» оказывая влияние на мировое сообщество.

Ранее 5-tv.ru писал, почему в США настаивают на продолжении кровопролития на Украине.

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