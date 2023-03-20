В Чехии рассказали, при каких условиях Запад перестанет финансировать Украину
Президент Чехии Петр Павел: Украина получит только одну попытку контрнаступления в 2023 году
Фото: www.globallookpress.com / Maksym Polishchuk
По словам президента Чехии, поддерживающие Украину страны уже устали от конфликта.
Киеву предстоит лишь одна попытка контрнаступления в 2023 году, поскольку западным странам будет крайне тяжело найти ресурсы на вторую. В случае провала потоки военной и финансовой помощи, вероятно, иссякнут очень быстро. Такое мнение озвучил президент Чехии Петр Павел, его процитировала ежедневная польская газета Rzeczpospolita. По словам главы государства, Запад уже ощущает усталость от конфликта и своей к нему причастности.
«Усталость — это не только истощение человеческих ресурсов и оборудования на Украине, но и усталость в странах, которые предоставляют помощь… Окно возможностей открыто в этом году. После следующей зимы будет крайне сложно поддерживать текущий уровень помощи», — сказал он.
Чешский глава заявил, что изменения ситуации на Украине ждут во многих государствах, а также добавил, что контрнаступление должно начаться в ближайшие месяцы. Он напомнил, что в 2024 году состоятся выборы президента США. Зная последнюю тенденцию американских политиков концентрироваться на внутренних проблемах, нетрудно догадаться, какая судьба ждет Киев.
По словам лидера Чехии, заинтересованность США в Украине может постепенно затухнуть в следующем году. Как только это станет очевидно, европейские партнеры Вашингтона расслабятся и последуют его примеру.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как президент РФ Владимир Путин оценил возможность дипломатического урегулирования украинского кризиса.
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