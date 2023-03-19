Путин: РФ открыта к политико-дипломатическому решению конфликта на Украине
Путин также поприветствовал готовность Китая сыграть конструктивную роль в деле урегулирования кризиса вокруг Украины.
Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев
Россия открыта к политико-дипломатическому решению конфликта на Украине, заявил президент страны Владимир Путин в своей статье в «Жэньминь жибао» «Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее». Материал на русском языке опубликован на сайте Кремля.
Глава государства подчеркнул, что еще в апреле прошлого года мирные переговоры были прекращены, и не российской стороной. Он отметил, что сейчас будущее мирного процесса зависит от готовности к серьезному разговору с учетом сложившихся геополитических реалий.
«К сожалению, ультимативные требования в адрес России говорят лишь об оторванности от таких реалий и незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации», — добавил президент.
В свое статье Путин также отметил, что Москва признательна Пекину за взвешенную линию по ситуации на Украине, за понимание предыстории и подлинных причин того, что сейчас происходит. Также глава государства, поприветствовал готовность Китая сыграть конструктивную роль в деле урегулирования украинского кризиса.
Президент добавил, что разжигание Западом конфликта на Украине является очередной попыткой сохранить доминирование на международной арене и однополярный миропорядок. И в отличие от некоторых западных стран, вносящих в том числе разлад в мировую гармонию стран, Россия и Китай в буквальном и переносном смысле строят мосты.
В феврале Китай опубликовал документ с позицией по политическому урегулированию украинского кризиса. В МИД РФ отмечали, что Москва высоко ценит стремление КНР внести вклад в урегулирование конфликта и разделяет соображения Пекина.
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