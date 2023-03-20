Разборка в стиле 90-х: подростки в Ульяновске забили сверстников молотками

Шокирующие кадры с места происшествия попали в интернет. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.

Следственный комитет РФ по Ульяновской области возбудил уголовное дело в отношении подростков, избивших сверстников молотками. Как рассказали в пресс-службе ведомства, инцидент произошел в Засвияжском районе Ульяновска. Подозреваемые снимали происходящее на камеру, после чего опубликовали кадры в интернете.

Известно, что группа подростков напала на двух парней 16 и 17 лет. Потерпевших доставили в больницу, а двух 17-летних подростков удалось задержать. Их подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Сотрудники правоохранительных органов установили личности остальных подростков, причастных к противоправным действиям. Приняты все меры по задержанию подозреваемых. Обстоятельства конфликта между сверстниками выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что житель Казани избил соседа и отрезал ему ногу из-за недожаренного шашлыка.