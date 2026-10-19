Скорость выросла даже у пользователей без 5G: что происходит с интернетом

Эфирная новость 37 0

Эксперты ждут к концу года еще одного скачка и почувствуют его не только абоненты сетей пятого поколения.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Первый месяц 5G ускорил мобильный интернет по всей стране

Скорость мобильного интернета в России за первый месяц работы 5G выросла почти на 20%. Об этом пишут сегодня «Известия».

Причем эксперты отмечают улучшение по стране в целом, а не только у тех, кто подключился к 5G. И прогнозируют к концу года рост еще на 10 процентов.

Произойдет это благодаря развертыванию новых станций для новых частот. Там, где их уже используют — в Москве и Петербурге, например, — 5G дает до 1,5 гигабита в секунду. Что в десятки раз выше скоростей предыдущего поколения связи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России впервые запустили коммерческие сети связи пятого поколения 5G. На первом этапе технология стала доступна в 16 городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Новосибирск. По данным Минцифры, воспользоваться высокоскоростным интернетом нового стандарта смогут около десяти миллионов человек.

Запуск состоялся по поручению президента России Владимира Путина. До конца 2026 года планируется расширить доступ к технологии еще примерно в 50 городах.

На начальном этапе сети будут использовать ранее выделенные частоты LTE, что позволит увеличить пропускную способность инфраструктуры на 20–25%. Для дальнейшего развития 5G также предусмотрены новые частотные диапазоны.

Технологию планируется применять не только для мобильной связи, но и в промышленности, беспилотном транспорте, телемедицине и системах искусственного интеллекта. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
83.62
-0.14 93.72
-0.05
Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:30
Важно обсуждать с врачом: какие лекарства опасно принимать без назначения
9:22
С золотом из США: российских чемпионок мира по борьбе встретили в Москве
9:20
Армия России поразила места хранения крылатых ракет ВСУ
9:11
Глаза выдают: зрачки расширяются в зависимости от ваших мыслей
9:00
Не берите отпуск в январе и мае: когда выгоднее отдыхать в 2027 году
8:49
Приняли за своих: как разведчики действовали при штурме Доброполья

Сейчас читают

Борьба с крысами: как составить заявление и что делать, если УК бездействует
«Кто кому не верит — он мне или я ему?» — как хит ускользнул от Стаса Пьехи к Лепсу и Аллегровой
Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео