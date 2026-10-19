Рычал и вел себя агрессивно: медведь перепугал сотрудников кафе в Бурятии

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 21 0

Администратор вызвала полицию, когда на заднем дворе заведения заметили крупного хищника.

Медведь в кафе

Фото: www.globallookpress.com/Toni Pfaffenbauer

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Медведь пробрался на территорию кафе в Бурятии

В Кабанском районе Республики Бурятия медведь пробрался на территорию кафе. Об этом сообщила пресс-служба МВД региона на своей странице в социальных сетях.

«Вечером 15 октября в дежурную часть ОМВД России по Кабанскому району от администратора кафе поступило тревожное сообщение — на заднем дворе заведения замечен крупный хищник», — уточнили в министерстве.

Там также добавили, что животное вело себя агрессивно, в том числе издавало громкие рычащие звуки.

На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов. Действуя в рамках российского законодательства, один из полицейских применил табельное оружие. Хищник, представляющий угрозу для граждан, был обезврежен пятью выстрелами. Никто из людей не пострадал.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на видео был заснят медведь, который бегал по детской площадке в Кемеровской области. Рядом с этим местом есть жилые многоэтажные дома и детский сад. К счастью, никого из людей в этот момент не было на улице, поэтому жертв удалось избежать.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
83.62
-0.14 93.72
-0.05
Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:55
Рычал и вел себя агрессивно: медведь перепугал сотрудников кафе в Бурятии
7:45
Разгромленные улицы и тысячи задержанных: что происходит во Франции
7:36
Легенды, новые звезды и тысячи бриллиантов: как прошел показ Victoria's Secret
7:21
Шлагбаумы, угрозы и суды: как россияне борются за дорогу домой
7:10
Новый поворот в борьбе за хиты «Ласкового мая»: что решил турецкий суд
7:00
Работа мобильных огневых групп «Днепр». Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Борьба с крысами: как составить заявление и что делать, если УК бездействует
«Кто кому не верит — он мне или я ему?» — как хит ускользнул от Стаса Пьехи к Лепсу и Аллегровой
Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео