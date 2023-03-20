Журналисты оценили перспективы Киева отстоять украинские территории под своим контролем. Тем не менее, что сохранит за собой Россия?

Журналисты оценили перспективы Киева сохранить территории Украины под своим контролем. По данным издания Asia Times, на прошедшей недавно закрытой встрече ведущие американские эксперты спрогнозировали будущее украинских земель.

«Россия сохранит за собой Азовское море и большую часть Донбасса, а урегулирование конфликта будет навязано Украине, поскольку у нее заканчиваются силы и боеприпасы», — написано в материале.

В публикации отмечается, что в США вопрос военной помощи киевскому режиму имеет ограничения. Если Штаты не смогу нарастить ее в ближайшие два года, то лучшим решением уже сейчас будет перемирие. В противном случае ВСУ будут истощены в оружейном плане, несмотря на любые потуги Запада.

«У них нет промышленных мощностей для обеспечения Украины артиллерийскими снарядами. Лучшая политика сейчас — это немедленное прекращение огня», — пишут авторы статьи.

Издание заключило, что США теряют свое влияние, а причиной тому — недооцененная сила России. ВСУ, в свою очередь, теряют не только технику, но и живую силу. Снижение качества службы наблюдается как среди рядовых солдат, так и в офицерском составе армии Незалежной.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о начале СВО 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что американский разведчик раскрыл план Польши по уничтожению украинских солдат.