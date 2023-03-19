В Штатах считают, что поляки позаботились о создании новых целей для российской армии.

Бывший американский разведчик заявил, что поставка Польшей истребителей на Украину не поможет Киеву победить Россию. Об этом офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер сообщил в интервью журналисту Стефану Гарднеру. Их беседа была опубликована на одном из YouTube-каналов.

По словам Риттера, истребители, стоящие на вооружении ВСУ, сбиваются российскими военными как только поднимаются в воздух. Он считает, что Польша своим «пакетом» военной помощи не сможет повлиять на ход специальной военной операции.

«Поляки просто создали новые цели для российской армии. К несчастью для украинских летчиков, их средняя продолжительность жизни окажется крайне короткой», — поделился мнением отставной офицер.

Скотт Риттер добавил, что киевский режим вряд ли получит истребители от запада, несмотря на постоянные мольбы о поставках для украинских ВВС. По его словам, пилоты ВСУ в силах управлять техникой советского образца. Чтобы сесть за штурвал американского судна, украинским солдата там придется пройти курс подготовки, однако закончится это провалом, считает военный.

Ранее Риттер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский скоро может сбежать из страны. Экс-разведчик США считает, что глава Незалежной еще имеет шанс покинуть страну живым. В ином случае, Зеленский может быть убит ударом российских войск или же пострадать от рук офицера ВСУ, подчеркнул Риттер.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что Риттер назвал причину неспособности Запада развалить Россию.