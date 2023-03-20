Суд арестовал активы Volkswagen в России по иску ГАЗ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 36

Volkswagen не выполнил обещания перед российскими коллегами, предположительно, из-за санкций, за что концерну придется расплатиться.

Суд арестовал активы Volkswagen в России по иску ГАЗ

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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Арбитражный суд Нижегородской области арестовал активы немецкого автоконцерна Volkswagen в России по иску автомобилестроительного предприятия ГАЗ. Суд опубликовал соответствующий документ с материалами.

ГАЗ обвиняет иностранный концерн в расторжении соглашения, которое предусматривало сборку машин в Нижнем Новгороде. Из-за невыполнения обязательств российский автомобильный завод потерпел убытки в размере более 15 миллиардов рублей. ГАЗ обратился в суд для признания расторжения соглашения недействительным. Также предприятие потребовало назначить автоконцерну солидарное взыскание убытков в размере 15,5 миллиарда рублей.

«Арбитражный суд Нижегородской области определил: заявление общества с ограниченной ответственностью «Автомобильный завод «ГАЗ» о принятии обеспечительных мер удовлетворить», — написано в бумагах.

В ходатайстве ГАЗ отмечается, что Volkswagen Group в ближайшем будущем планирует покинуть российский рынок, а остатки активов продать третьим лицам. В документе суда указано, что продажа доли в уставном капитале ФРГ повлечет полное исчезновение активов Volkswagen AG в России, что, по мнению истца, достаточное основание для принятия мер.

Нижегородский арбитражный суд постановил наложить арест на некоторое имущество, которое находится под контролем немецкого автоконцерна. Аресту также подлежат несколько объектов недвижимого имущества ООО «Фольксваген Груп Рус».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ждет российский авторынок без иностранных «лошадок».

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