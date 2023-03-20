Путин сообщил о будущем зерновой сделки: «Только при учете нашей позиции»

Президент заявил, что российская сторона настаивает на полном соблюдении своих ключевых требований по соглашению.

Вопрос о дальнейшем участии России в зерновой сделке будет решаться в зависимости от того, как будут исполнены нынешние договоренности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Второй международной парламентской конференции «Россия — Африка».

«Подчеркну, только при учете нашей позиции будет обеспечена справедливая и комплексная реализация черноморской зерновой сделки. И в зависимости от этого мы будем решать вопрос о дальнейшем нашем участии», — сказал глава государства.

Путин напомнил, что на днях Россия, руководствуясь потребностями, в первую очередь, африканских стран, согласилась на продление зерновой сделки еще на 60 дней.

При этом, заострил внимание президент, российская сторона настаивает на пакетном характере сделки и полном соблюдении ключевых российских требований. Речь идет о том, чтобы зерно и удобрения поступали именно в нуждающиеся государства Африки, а не в «сытые европейские страны», подчеркнул президент.

О продлении зерновой сделки на 60 дней вместо 120, как прежде, 14 марта сообщил замглавы МИД России Александр Грушко.

Так называемая зерновая сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН была заключена в июле 2022 года. В ноябре ее продлили на 120 дней, до 18 марта 2023 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил руководству ООН о готовности российской стороны к продлению зерновой сделки до 18 мая 2023 года. Однако в дальнейшем все будет зависеть от исполнения той части соглашения, которая касается экспорта сельскохозяйственных продуктов из России, подчеркнул дипломат.