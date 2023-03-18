Небензя назвал ООН условия дальнейшего продления зерновой сделки

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 70

Постпред России при ООН перечислил ряд проблем, которые необходимо решить для продления зерновой сделки.

Небензя назвал ООН условия дальнейшего продления зерновой сделки

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Россия планирует рассмотреть возможность продления зерновой сделки через 60 дней. Об этом говорится в письме постпреда РФ при ООН Василия Небензи заместителю генерального секретаря организации Мартину Гриффитсу и генсеку Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекке Гринспан. Документ есть в распоряжении РИА Новости.

По словам Небензи, российская сторона вовсе не против продления зерновой сделки до 18 мая 2023 года. Однако дальше все будет зависеть только от прогресса в исполнении ее части, которая касается экспорта сельскохозяйственных продуктов РФ.

Также Небензя назвал несколько проблем, которые нужно решить. Например, важно снять ограничения на страхование и доступ в иностранные порты российских грузовых кораблей, возобновить работы аммиачного трубопровода «Тольятти-Одесса» и поставки сельскохозяйственной техники в Россию.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали документ о содействии сельской продукции и продовольственных удобрений на мировые рынки. Единовременно власти Украины подписали соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в ООН подтвердили продление зерновой сделки, но не назвали срок.

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Небензя назвал ООН условия дальнейшего продления зерновой сделки

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