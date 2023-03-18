Небензя назвал ООН условия дальнейшего продления зерновой сделки

Россия планирует рассмотреть возможность продления зерновой сделки через 60 дней. Об этом говорится в письме постпреда РФ при ООН Василия Небензи заместителю генерального секретаря организации Мартину Гриффитсу и генсеку Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекке Гринспан. Документ есть в распоряжении РИА Новости.

По словам Небензи, российская сторона вовсе не против продления зерновой сделки до 18 мая 2023 года. Однако дальше все будет зависеть только от прогресса в исполнении ее части, которая касается экспорта сельскохозяйственных продуктов РФ.

Также Небензя назвал несколько проблем, которые нужно решить. Например, важно снять ограничения на страхование и доступ в иностранные порты российских грузовых кораблей, возобновить работы аммиачного трубопровода «Тольятти-Одесса» и поставки сельскохозяйственной техники в Россию.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали документ о содействии сельской продукции и продовольственных удобрений на мировые рынки. Единовременно власти Украины подписали соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в ООН подтвердили продление зерновой сделки, но не назвали срок.