Путин призвал МВД «навести порядок» с выдачей паспортов в новых субъектах РФ

Глава РФ Владимир Путин призвал Министерство внутренних дел взять под свой контроль порядок выдачи паспортов населению новых регионов страны. Президент заявил об этом в ходе выступления на расширенном заседании коллегии МВД России.

Лидер страны отметил, что уже обсудил вопрос выдачи паспортов с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым и попросил «навести порядок» в кратчайшие сроки.

«Люди хотят быть гражданами нашей страны, идут за получением паспортов», — отметил Путин.

Российский лидер считает, что ведомство должно ответственно подойти к решению подобных вопросов. По его словам, тех, кто не умеет решать подобные проблемы следует обучить, а тех, кто не хочет — «повысить куда-нибудь, перевести».

«Все длится очень долго, месяцами, а в очередях надо стоять немерено по времени <…> Займитесь как следует, я серьезно говорю», — возмутился президент.

Глава государства ранее совершил поездку в Донбасс. Путин осмотрел стройки жилых домов, школ, дорог и других объектов инфраструктуры в Мариуполе. Местным жителям удалось пообщаться с президентом. Они пожаловались ему на трудности в получении гражданства Российской Федерации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что российские строители восстановили Мариуполь меньше чем за год. Работа в городе не останавливалась даже под обстрелами ВСУ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин сообщил о будущем зерновой сделки.