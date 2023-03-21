В Крыму в районе Джанкоя сработала система ПВО

В Крыму в районе Джанкоя отработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Известно, что один человек получил ранение. Также, по предварительным данным, поврежден магазин и дом. На месте уже работают специалисты.

«Последствия сейчас оцениваются, будут приняты решения о компенсациях. Нахожусь на рабочем месте, координирую работу всех ведомств», — сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.

Также в распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с места произошедшего, на которых слышен громкий хлопок.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Мальгавко; 5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru писал, что российская система ПВО сбила 15 снарядов HIMARS, «Смерч» и «Ураган» в небе над Донбассом.