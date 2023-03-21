В Крыму в районе Джанкоя сработала система ПВО

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 88

Пострадал один человек.

В Крыму в районе Джанкоя сработала система ПВО

Фото: Мальгавко Сергей / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

В Крыму в районе Джанкоя отработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Известно, что один человек получил ранение. Также, по предварительным данным, поврежден магазин и дом. На месте уже работают специалисты.

«Последствия сейчас оцениваются, будут приняты решения о компенсациях. Нахожусь на рабочем месте, координирую работу всех ведомств», — сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.

Также в распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с места произошедшего, на которых слышен громкий хлопок.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Мальгавко; 5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru писал, что российская система ПВО сбила 15 снарядов HIMARS, «Смерч» и «Ураган» в небе над Донбассом.

+2° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
77.24
0.64 82.37
0.91
🧙‍♀ Гороскоп на 20 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

1:34
Время обнуления и силы: как загадывать желание в День весеннего равноденствия
1:32
Петербург почти побил температурный рекорд 33-летней давности
1:12
Двум телеканалам в Эквадоре прислали взрывчатки, пострадал один журналист
0:54
В Нальчике задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 44-летней давности
0:31
В Крыму в районе Джанкоя сработала система ПВО
0:12
«Серотонин на исходе»: певица Слава пожаловалась на депрессию

Сейчас читают

Как выглядит сейчас могила Владимира Этуша
Китаю дальше всех удалось продвинуть идею переговоров России и Украины
Ваня Дмитриенко чуть не сжег квартиру
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео