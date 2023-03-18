Российская ПВО сбила 15 снарядов HIMARS, «Смерч» и «Ураган» в небе над Донбассом
Минобороны: система ПВО перехватила 15 снарядов HIMARS, «Смерч» и «Ураган» в зоне СВО
Фото, видео: ТАСС / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Усилиями ВС РФ противник за сутки потерял девять беспилотников в зоне спецоперации.
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в зоне спецоперации за сутки перехватили 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Смерч» и «Ураган». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Помимо этого, российские военные уничтожили девять украинских беспилотников возле Новой Тарасовки в Харьковской области, Рубежного и Червонопоповки в Луганской народной республике (ЛНР), Старомайорского, Владимировки, Егоровки и Валерьяновки в Донецкой народной республике (ДНР).
За минувшие сутки отличились и российские артиллеристы. На их счету уничтоженная ракетная система залпового огня БМ-21 в селе Садовое под Херсоном. Кроме того, ночью артиллерия РФ мощно ударила по подразделениям украинских войск возле поселка Велетенское Херсонской области. В результате противник потерял шесть единиц военной техники и 20 боевиков. Еще 15 получили ранения разной степени тяжести.
Ранее 5-tv.ru показал, как авиация ВС РФ выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта и военных грузов и авиационной поддержке подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
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