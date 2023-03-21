В США предложили прекратить нормальные торговые отношения с Китаем

После первого дня нахождения председателя КНР Си Цзиньпина в Москве за океаном решили — нужно срочно снижать зависимость США от Китая.

Член республиканской партии, сенатор США от штата Миссури Джош Хоули внес на рассмотрение законопроект о прекращении нормальных торговых отношений с Китаем. По его мнению, подобный документ поможет США быть менее зависимыми от КНР в экономическом отношении и вместе с тем поможет защитить интересы американского рабочего класса.

«США должны вернуться к давней формуле американского успеха — сильным и независимым работникам. Годы недальновидных решений политиков в Вашингтоне лишь усугубили данную проблему», — цитирует Хоули РИА Новости.

Предложенная конгрессменом инициатива — изменение статуса торговых отношений с Китаем — позволит США пересмотреть тарифы на китайские товары, повысить их.

К слову, все это Хоули озвучил после визита Си Цзиньпина в Москву и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. За океаном пристально следят за этим событием и уже сделали несколько резких выпадов. Так, администрация Байдена опасается, что два лидера вместе найдут мирное решение для урегулирования украинского кризиса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как начиналась встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина.