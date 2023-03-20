Как началась встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина: самое главное

Этот визит за рубеж — первый после переизбрания Си Цзиньпина — называют очень символичным. Он, по мнению политологов, демонстрирует прочность российско-китайских отношений. Вот и президент Путин обращается к коллеге не иначе как к доброму другу. И встречают у нас соответствующе. Антон Золотницкий — о почестях, которые оказали высокому гостю и первой нервной реакции Запада.

Двухпалубный лайнер с надписью Air China и китайским флагом на борту касается российской земли. За его полетом в прямом эфире наблюдали почти сто тысяч человек. Весь мир понимает историческое значение визита.

Это даже больше, чем просто восточная пунктуальность. Китайский борт номер один приземлился в аэропорту Внуково раньше намеченного времени на полчаса. Здесь Си Цзиньпина уже ждет почетный караул и военный оркестр.

Статус визита государственный, а значит, все должно быть на высшем уровне. Напоследок протирают и без того чистые поручни трапа, у другого суетятся представители китайской стороны, регулируют высоту с помощью рулетки. Высота 4,8 метра. Все должно быть точно.

Си Цзиньпин спускается по трапу один. Внизу его встречает вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По протоколу государственного визита оркестр исполняет гимны обеих стран.

Для председателя КНР этот визит в Россию — послание всему миру, ведь это первая зарубежная поездка лидера с момента переизбрания на пост председателя страны. Как впрочем и 10 лет назад, когда Си Цзиньпин только возглавил КНР, первым пунктом назначения тогда тоже стала Москва.

Но сегодня главное все же не символизм — предстоит многое обсудить. Поэтому состав китайской делегации более чем внушительный: два самолета чиновников, дипломатов и бизнесменов.

У въезда в аэропорт несколько десятков машин с китайскими флагами под лобовым стеклом. Минивэны представительского класса и автомобили сопровождения — транспорт для огромной делегации из КНР. Масштаб, соответствующий статусу визита. И, конечно, повестке. Главный ее пункт — экономическое сотрудничество двух стран. В прошлом году товарооборот России и Китая достиг рекордных значений — 190 миллиардов долларов. В 2023 году в планах побить планку в 200 миллиардов.

На пути следования кортежа Си Цзиньпина установили билборды, на них — на китайском и русском языках приветствие председателя КНР в России. От представителей бизнеса Поднебесной, которые работают в нашей стране.

Это показатель исключительно дружеских отношений между двумя странами, которые берут свое начало в общении их лидеров. Владимир Путин и Си Цзиньпин за последние 10 лет встречались почти 40 раз. В своих статьях, приуроченных к визиту, они еще раз подчеркивают прочность российско-китайской дружбы.

«Знаю, что в Китае уделяют большое значение дружбе и человеческим взаимоотношениям. Неслучайно мудрец Конфуций сказал: „Разве это не радость, когда издалека приезжает друг!“ Мы в России также высоко ценим эти качества, для нас настоящий друг — как родной брат. В этом наши народы очень схожи», — заметил в статье Путин.

«Китай и Россия придерживаются концепции вечной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Двусторонние отношения основываются на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон», — написал в статье Си Цзиньпин.

Председатель КНР открыто говорит коллективному Западу, что Москва и Пекин не дружат против кого-то, а выстраивают тот самый многополярный мир, в котором должно учитываться мнение каждого, а главная цель — стабильность на всей планете. Ее подрывает конфликт на Украине, развязанный Западом, а значит, его урегулирование точно в повестке переговоров.

«Так или иначе темы, заявленные с статьях, будут затронуты в ходе переговоров. Безусловно, Украина будет фигурировать на повестке дня. И со стороны президента Путина будут даны исчерпывающие разъяснения по этой теме, чтобы председатель Си мог из первых уст получить видение текущего момента», — сказал Дмитрий Песков.

Такой уровень взаимного доверия двух стран не может не вызывать у США и их сателлитов беспокойства. Флагманские газеты Запада выходят с красноречивыми заголовками. В администрации Байдена боятся, что Москва и Пекин вместе найдут мирное решение украинского кризиса.

«Если эта встреча приведет к какому-либо призыву о перемирии, это будет неприемлемо. Потому что это только ратифицирует завоевания России к сегодняшнему дню и даст Путину время подготовить новых людей и спланировать новое наступление, когда ему будет удобно», — сказал Джон Кирби.

По образу мудрой восточной обезьяны, которая следит за дракой двух тигров, Китай и Россию не смутить такими провокациями. Ведь уже понятно, нынешний визит председателя КНР открывает новую главу в отношениях двух стран и всей мировой политике.