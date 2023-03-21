Гоар Аветисян столкнулась с проблемами после операции по уменьшению груди

Популярная визажистка и блогер Гоар Аветисян пожаловалась на проблемы со здоровьем после операции по уменьшению груди. Если вначале после хирургического вмешательства женщина тяжело отходила от наркоза, ощущая себя абсолютно без сил, то теперь она заметила потемнение на интимной части тела — ареола вокруг соска.

Она рассказала, что первые дни все шло вроде бы нормально. На третий-четвертый день после операции блогер заметила потемнение, а спустя две недели это место и вовсе стало выглядеть как рана. Аветисян настолько испугалась, что попросила интернет-пользователей даже помолиться за ее здоровье.

«У меня нехорошие новости. Очень плохо заживает грудь. ‹...› Если вам не сложно, просто при своей молитве замолвите за меня словечко, чтобы скорее все зажило. Каждый раз ваша поддержка и добрые слова поднимают меня с колен», — сказала Аветисян.

Тут же блогер вновь отправилась к врачу. Но уже не только на перевязку, но и за консультацией в связи с возникшей проблемой.

«Успокоили, сказали, что все хорошо, заживет, корочка уйдет. Возможно, придется делать частично татуаж», — добавила она.

Гоар Аветисян рассказала о своем самочувствии после операции по уменьшению груди

Аветисян не один год вела борьбу с лишними килограммами. Стремясь к идеальной фигуре, Гоар и ранее прибегала к хирургическим вмешательствам. И вот наконец девушке удалось осуществить свою заветную мечту. Ее бывший муж Вагик Мартиросян рассказывал, как Гоар на самом деле удалось сбросить вес. По его словам, она удалила часть желудка.

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