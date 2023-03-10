Гоар Аветисян рассказала о своем самочувствии после операции по уменьшению груди

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Полина Долгова
Полина Долгова 56

После операции блогер ежедневно приезжает в больницу на перевязки и другие процедуры.

Гоар Аветисян рассказала о своем самочувствии после операции по уменьшению груди

Фото: Telegram / Goar Avetisyan •️ Гоар Аветисян •️ Секреты

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Популярная визажистка, блогер Гоар Аветисян недавно сделала пластическую операцию по уменьшению груди. Девушка рассказала подписчикам о самочувствии и о том, как проходит ее восстановление.

Гоар призналась, что тяжело отходила от наркоза. Сейчас блогер каждый день приезжает в больницу, где ей делают перевязки и ставят капельницы. Также ей назначили курс барокамер.

«У меня будто закончились силы жить дальше. Настолько ужасных отходняков после наркоза у меня не было никогда в жизни», — жалуется Аветисян.

Блогер не исключила, что уменьшение груди может стать не последней пластической операцией в ее жизни.

«Если я еще раз в своей жизни решусь лечь на операцию. Разрешаю вам меня отшлепать», — пошутила Гоар.

 

Аветисян ежедневно ходит на капельницы в больницуАветисян ежедневно ходит на капельницы в больницу. Фото: Instagram* / goar_avetisyan

Гоар Аватесян долгие годы вела борьбу с лишними килограммами. Не так давно ей наконец удалось осуществить свою заветную мечту. Сегодня девушка довольна своей новой фигурой, подчеркивает ее обтягивающими и яркими нарядами. Ранее 5-tv.ru показал фото Гоар до и после похудения.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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