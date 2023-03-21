«Сильно переживаю»: сын Влада Топалова оказался в больнице после прыжка в бассейн

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 50

Певец Влад Топалов рассказал, что его сын оказался в больнице неудачного прыжка в бассейн

«Сильно переживаю»: сын Влада Топалова оказался в больнице после прыжка в бассейн

Фото: © РИА Новости / Нина Зотина

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Артист после инцидента задумался, а правильно ли он воспитывает детей и хороший ли отец для наследников.

Для певца Влада Топалова прошедшие выходные за городом обернулись сильным стрессом. Какая ситуация омрачила поездку, артист рассказал своим фанатам.

Певец с женой Региной Тодоренко и двумя детьми наслаждались загородным отдыхом. Природа, свежий воздух, вкусная еда, водные процедуры, знакомство детей с оленями. Все бы ничего, но поход в бассейн заставился изрядно понервничать Топалова. Там старший сын Михаил прыгнул в бассейн и ударился головой и заработал шишку. Перепуганные родители сразу же отправились в больницу.

«Доктор сказал, что сотрясения нет и все хорошо. Правда испуг за сына все еще остался. Я страшно переживаю, морально не готов к ушибам и травмам. Главный вопрос, который задаю себе — достаточно ли я хороший отец?» — рассказал Топалов.

 

Певец после инцидента задумался, а хороший ли он родительПевец после инцидента задумался, а хороший ли он родитель. Фото: Instagram* / vladtopalovofficial

По его мнению, даже спустя четыре года после рождения первенца он пока так и не нашел «золотую середину» в вопросе воспитания. Артист понимает, что вечно держать ребенка в рамках — неправильно. Но и давать полную свободу тоже страшно, отметил Топалов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Регина Тодоренко готовится к рождению третьего ребенка.


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