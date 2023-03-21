«Мой последний брак»: 92-летний медиамагнат Руперт Мердок намерен жениться в пятый раз

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 11

Медиамагнат Руперт Мердок в свои 92 года собрался жениться в пятый раз

«Мой последний брак»: 92-летний медиамагнат Руперт Мердок намерен жениться в пятый раз

Фото: www.globallookpress.com / Dennis Van Tine

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Новая избранница Мердока младше его на 26 лет.

Австралийский и американский предприниматель, медиамагнат Руперт Мердок, которому недавно исполнилось 92 года, сообщил о помолвке. Его избранницей стала 66-летняя вдова кантри-певца и телеведущего Честера Смита — Энн-Лесли. Свадьба запланирована на лето текущего года, сообщила газета New York Post.

По словам источников издания, знакомство будущих супругов произошло в сентябре. Их сблизила любовь к вину. У медиамагната есть винодельни, Смит и ее покойный муж также занимались винным делом.

«Я очень нервничал. Я боялся влюбиться, но я знал, что это будет последним браком в моей жизни. Я счастлив», — сказал Мердок, состояние которого оценивается в 17 миллиардов долларов.

По словам избранницы, в их отношениях царит гармония и взаимопонимание. Она также убеждена — у них схожие интересы, что еще больше их сближает, несмотря на 26-летнюю разницу в возрасте. Если торжество состоится, то для Мердок брак станет пятым, для Смит — вторым.

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