Беременна в 54? Готовящуюся выйти замуж Буланову засняли с округлившимся животом

Исполнительница хита «Мой мармеладный» неоднократно признавалась, что мечтает о дочке. Она не исключает, что станет мамой в третий раз в новом браке.

Российская певица Татьяна Буланова вышла в свет с округлившимся животом и попала на видео. Внимание на это обратил портал dni.ru.

Минувшим днем исполнительница представляла свой новый альбом. Одним из участников мероприятия стал певец Прохор Шаляпин, который и выложил видео с коллегой в сети.

На кадрах видно, что Татьяна Буланова предстала перед публикой в свободном оранжевом платье с бахромой. Однако даже под ним и с приличного расстояния было видно отчетливую окружность в районе живота певицы, пишет издание.

Подозрения поклонников также усиливают последние события в личной жизни артистки. Во-первых, в начале марта Татьяна Буланова неожиданно объявила о свадьбе бизнесменом Валерием Рудневым. Праздник состоится совсем скоро — уже этим летом. Во-вторых, 16 марта певица не исключила, что станет мамой в третий раз.

«Стать мамой? Не знаю… Честно говоря, с Валерой думали об этом. Я поднимала данный вопрос. Но все может быть», — говорила исполнительница Starhit.ru.

Прежде Татьяна Буланова неоднократно признавалась, что мечтает о дочери. Так что сейчас поклонники активно желают ей родить девочку и поздравляют с предстоящим пополнением в семье. Пусть надежных доказательств беременности артистки и нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как к третьему замужеству Татьяны Булановой относится ее старший сын. Здесь примечательно, что Александр примерно в том же возрасте, что и избранник певицы — 29 и 35 лет соответственно.

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