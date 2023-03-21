В Ангарске подросток на авто попытался скрыться от ГИБДД, но был пойман

Эфирная новость 24

Почему несовершеннолетний решил скрыться? И как за его действия будут отвечать родители?

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Мальгавко; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В Ангарске полицейские задержали несовершеннолетнего лихача. Заметив подозрительный автомобиль, сотрудники ГИБДД дали сигнал остановиться. Но их требования проигнорировали. Наоборот, машина увеличила скорость и попыталась скрыться.

Инспекторы бросились в погоню. Нарушитель попытался скрыться в частном секторе, но в результате уперся в тупик и вынужден был остановиться. Оказалось, что за рулем находился 17-летний подросток в нетрезвом состоянии. На место были вызваны его родители, которым теперь предстоит заплатить штраф и объясняться перед полицейскими за действия своего ребенка.

+8° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
76.84
-0.40 82.54
0.17
🧙‍♀ Гороскоп на 21 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

19:58
Директору Собчак предъявлено окончательное обвинение по делу о вымогательстве
19:38
Лавров заявил о потере Лондоном ориентиров
19:27
«Дали команду — побежал»: зачем премьер Японии Кисида срочно примчался в Киев
19:16
Порядка 150 целей: как российские ЗРК сбивают дроны и самолеты над Угледаром
19:02
Путин: почти все параметры по газопроводу «Сила Сибири — 2» согласованы
18:58
В Ангарске подросток на авто попытался скрыться от ГИБДД, но был пойман

Сейчас читают

Как выглядит 55-летний Киркоров вне сценического образа
«Молдавия превращается в Под-Румынию»: как Санду породила Левиафана
Военный аналитик предупредил о подготовке США к провокациям с химоружием
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео