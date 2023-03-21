В Ангарске подросток на авто попытался скрыться от ГИБДД, но был пойман

В Ангарске полицейские задержали несовершеннолетнего лихача. Заметив подозрительный автомобиль, сотрудники ГИБДД дали сигнал остановиться. Но их требования проигнорировали. Наоборот, машина увеличила скорость и попыталась скрыться.

Инспекторы бросились в погоню. Нарушитель попытался скрыться в частном секторе, но в результате уперся в тупик и вынужден был остановиться. Оказалось, что за рулем находился 17-летний подросток в нетрезвом состоянии. На место были вызваны его родители, которым теперь предстоит заплатить штраф и объясняться перед полицейскими за действия своего ребенка.