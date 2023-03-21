Расчеты систем ПВО РФ сбили 31 украинский беспилотник за сутки

Российские средства противовоздушной обороны успешно отработали за минувшие сутки в зоне спецоперации.

Усилиями ВС РФ противник за сутки потерял 31 беспилотник в зоне спецоперации. Об этом сообщает официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, беспилотные летательные аппараты были сбиты в Харьковской области в Токаревке, в Луганской народной республике: Краснореченское, Кременная, Площанка, Червонопоповка, Нововодяное, Воеводовка, Рубежное, Бараниковка.

«В Донецкой народной республике: Зеленый Гай, Урожайное, Благодатное, Владимировка, Евгеновка, Старомлиновка», — говорит Конашенков.

В Херсконской области — Ульяновка. Запорожская область — Пологи. В Херсонской области — Новая Збурьевка и Крынки.

Также были перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Всего за время проведения СВО российскими военными было уничтожено: 403 самолета, 223 вертолета, 3502 беспилотника, 414 зенитных ракетных комплексов, 8363 танка и других боевых бронированных машин, 1070 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4403 орудия полевой артиллерии и миномета. Более того, армия РФ уничтожила 9039 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о начале СВО 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как российская ПВО сбила 15 снарядов HIMARS, «Смерч» и «Ураган» в небе над Донбассом.