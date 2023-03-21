Минюст РФ внес Transparеncy International в перечень нежелательных организаций

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 5

Российским ведомствам удалось установить. что действия организации выходят за рамки декларированных целей и задач.

Минюст РФ внес Transparеncy International в перечень нежелательных организаций

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

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Неправительственная организация Transparеncy International включена в перечень нежелательных в России, об этом сообщает Минюст РФ.

Генпрокуратурой было установлено, что действия неправительственной международной организации по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру вызвают подозрения.

Как ранее сообщала Генпрокуратура РФ, формально организация борется с коррупцией по всему миру, но фактически вмешивается во внутренние дела России и ставит под угрозу безопасность государства.

Ранее 5-tv.ru писал, кого из популярных блогеров Минюст России включил в реестр иноагентов.

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