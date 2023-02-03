Минюст включил в реестр иноагентов блогера Соболева*
Минюст России включил в реестр иноагентов блогера Николая Соболева
Фото: Геодакян Артем / ТАСС
Вместе с Соболевым в список попали еще четыре человека.
Российский Минюст включил в реестр иностранных агентов видеоблогера Николая Соболева* и еще четырех человек.
«В реестр иностранных агентов включены П. В. Мезерин*, Н. Ю. Соболев*, А. Ю. Макашенец*, Е. А. Дудко* и Е. В. Прокашева*», — сообщается в заявлении, распространенном на сайте ведомства.
Отмечается, что Соболев* позволял себе высказывания, направленные против наших сограждан и специальной военной операции на Украине, занимался поддержкой недружественной нам страны — Украины, занимался тиражированием для неограниченного числа людей материалов, созданных иноагентами.
* — признаны иноагентами в РФ.
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