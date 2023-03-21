Шойгу о поставках Украине снарядов с обедненным ураном: «Пройдена еще одна ступенька»

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 57

Чем Россия может ответить на очередной этап накачки Украины оружием со стороны «коллективного Запада».

Шойгу о поставках Украине снарядов с обедненным ураном: «Пройдена еще одна ступенька»

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Великобритания своими заявлениями о планах поставить на Украину боеприпасы с обедненным ураном прошла еще одну ступеньку, их остается все меньше и меньше. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу журналистам на брифинге.

По его словам, существует важное исследование, которое доказывает, что такие боеприпасы серьезно могут навредить здоровью человека.

«Это подвигает нас к серьезным раздумьям по поводу дальнейшего хода событий, чем мы можем ответить», — сказал Шойгу.

О намерении Лондона передать ВСУ снаряды с ураном ранее заявила замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди. Сроки поставок Украине таких боеприпасов.

Напомним, что на Украине уже применяли химические боеприпасы. В начале марта 2023 года в ДНР говорили об очередном их использовании со стороны националистов Незалежной на артемовском и донецком направлениях. Также до этого появлялась информация, что ВСУ использовали неизвестное отравляющее вещество под Угледаром. Химикаты боевики сбросили с беспилотника.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что именно Лавров заявил о потере Лондоном ориентиров.

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Шойгу о поставках Украине снарядов с обедненным ураном: «Пройдена еще одна ступенька»

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